Don’t make me cry, nei digital store e in streaming debutta Tony

Tenetelo d’occhio, Tony farà strada. Parecchia strada. Si scrive Tony ma si pronuncia Tonì, è il nome del giovane cantautore romano nato in Cambogia, classe 2002. All’età di 13 anni, per la prima volta, si esibisce in pubblico in un locale di Roma e a 16 partecipa al suo prima contest. Da poco ha pubblicato la sua prima canzone: “Don’t make me cry”, interamente pensata, scritta e composta da lui, disponibile nei digital stores e sulle piattaforme streaming.

In occasione del lancio di Don’t make me cry il giovanissimo cantautore ha raccontato la genesi della canzone, un brano incisivo dal suono dolce che parla di un amore nato all'improvviso e finito con una telefonata: “mi manca quello che eravamo, mi mancano i nostri abbracci nel mio letto, mi manca la tua testa vicino a me. Mi mancherai fino alla fine”. Ma l'unica risposta che arriva dall'altra parte del filo è “tu..tu..tu”, il suono inconfondibile di un telefono fisso che viene riagganciato.

Scrivere "Don’t make me cry" è stato un percorso naturale, una forma catartica per fare uscire le emozioni dopo la fine della mia relazione perché quando un amore arriva al capolinea, sia che diciamo noi addio a una persona, sia che veniamo lasciati, fa tanto male! Ma voltare pagina è l’unica soluzione.

Oggi tra i ragazzi la comunicazione avviene tramite Whatsapp, Instagram lui invece ha scelto un Amarcord, la cabina telefonica. "Mi sembrava un'immagine romantica - racconta - Un giorno mentre ero in aeroporto la batteria del mio cellulare decide di abbandonarmi, mi guardo intorno per capire dove collegarmi e in quel momento vedo una cabina telefonica. La cosa finisce lì, mi è tornata in mente mentre componevo e così ho deciso di usare il suono del telefono che viene riagganciato nella mia canzone". Com’è nata la sua passione per la musica? "La musica è da sempre la mia passione, ho iniziato a prendere lezioni di chitarra all'età di 7 anni e ho scritto la prima canzone a 8" racconta Toni che ascolta tutta la musica: dal pop, al jazz, al rock. "Mi piace moltissimo Tha Supreme - confessa - ma i miei preferiti sono le due leggende: Queen e Michael Jakson". Programmi per il futuro? "Per ora penso a promuovere la mia musica, il mio obiettivo è quello di provare a fare sempre cose molto belle".