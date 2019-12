Si continua a volare. Ascolti altissimi, sempre di più. Stavolta, durante l’ultima puntata del 2019 di Live non è la d’Urso, accade un altro miracolo a Cologno: lo share arriva a toccare picchi del 21% con oltre 3 milioni di spettatori. Ma non è tutto. Le tendenze sui social, Twitter in particolare, fanno il botto: tra le prime in Italia e terza a livello mondiale. Un vero dato da capogiro. E sembra che stamattina, quando alle 10 sulle scrivanie dei direttori siano arrivati questi dati, ci sia stato l’ennesimo brindisi.

Il live, un vero show serale, è stato posizionato in questi mesi al lunedì: una giornata strategica da sempre per Mediaset. E la d’Urso, che ha accettato la sfida, ha saputo traghettare il suo show (che è diventato un vero e proprio format) verso ascolti altissimi. Una piccola pausa e poi, da gennaio, torneranno in quello studio scoop choc, confronti, “sferati” e grandi esclusive.