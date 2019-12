Tu sì que vales, record mai visto. E trionfa la lirica

Edizione da Guinness degli ascolti per "Tu Sì Que Vales": la finalissima del talent show ha stracciato la concorrenza conquistando 5.151.000 telespettatori pari al 31,3% di share. È la più vista di sempre. Doppiato "Una serata per Telethon" che ha portato su Raiuno 2.430.000 telespettatori per l'11,6% di share. Un risultato che non sorprende se si considera la media di ascolti di questa fortunatissima sesta edizione caratterizzata dalla rivelazione Sabrina Ferilli nel ruolo di presidentessa di giuria e dall'ottimi feeling tra Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari. Ininfluente la mediocre e pasticciata conduzione del trio Belen, Castrogiovanni, Sakara.

L'ultima puntata del programma è stata vinta dalla 21enne cantante lirica Enrica Musto tra le polemiche dei social che avrebbero preferito altri tipi di talenti. Enrica è originaria di Avellino e studia il canto lirico dall'età di 12 anni. Si è classificata terza al Concorso Internazionale di canto lirico di Verona, dove è stata notata da Katia Ricciarelli che l'ha voluta con sé in tour. La Musto è anche amica di Alberto Urso, l'ultimo vincitore di "Amici", dal 2017 quando parteciparono a una lezione proprio della Ricciarelli.