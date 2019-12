Il campione di body building fa commuovere Gerry Scotti. Ecco perché

Gerry Scotti in lacrime a “Tu Si Que Vales”. Gabriele Andriulli, 39 anni, ha riportato una lesione midollare che lo ha costretto sulla sedia a rotelle in seguito a un incidente stradale, ma non si è dato per vinto e ha fatto del suo hobby, il culturismo, una vera e propria professione: è l’unico in Italia a praticare questa disciplina su una sedia a rotelle. Durante la sesta puntata di “Tu Sì Que Vales” ha commosso i giudici per la forza d’animo e il coraggio. Stasera, nel corso della finalissima, la sua esibizione è stata introdotta da una clip riassuntiva che ha fatto piangere Gerry Scotti.

Maria De Filippi, più pudica nei sentimenti, ma comunque commossa da tanta forza d’animo, ha osservato: “Praticamente hai due schiene” e Gabriele: “Sono in crescita, tra due mesi e mezzo ho una competizione quindi devo ancora definirmi”. Teo Mammucari gli ha fatto un complimento con gaffe: “Io credo che il tuo muscolo più grande sia il cervello (è un organo, nda). Sei un esempio di vita, hai due pa**e così. Tanti nella tue condizioni stanno in casa a soffrire, tu vieni qui e ti metti alla prova. Bravo!” e la De Filippi: “C’è un altro muscolo molto sviluppato: il cuore”. Gabriele Andriulli ha un sorriso che conquista: “Molti mi scrivono e mi dicono che sono il loro eroe, ma non è così. Vorrei farvi vedere quante volte ho fallito e sono caduto e ho pensato ‘basta, smetto di insistere, non ce la farò mai’, ma tutti noi abbiamo dentro una forza, una luce, dobbiamo trovarla. Oggi sono su questa spider a quattro ruote e vivo. Tutto ciò che succede nella vita va in qualche modo abbracciato, dobbiamo accogliere qualsiasi dolore ma è ciò che paradossalmente ci avvicina alla consapevolezza dell’essere”. Gabriele è l’incarnazione della voglia di non arrendersi mai.