Tu sì que vales, Teo Mammucari aizza i social: a valanga su Belen

Teo Mammucari e social implacabili. Per il popolo di Twitter, Belén Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara non valgono la conduzione della finalissima di “Tu Sì Que Vales”. Bocciata non solo la bellissima showgirl argentina, ma anche le due possenti spalle maschili: difficoltà a esprimersi in italiano (Belén parte con un “golpi di palestra invece che colpi di palestra”, a seguire "codice sero sete" e uno strepitoso “aaahh internassionale la cccoossa” quando l’allieva di “Amici” Nyv dice di saper suonare diversi strumenti), tempi sbagliati (Castrogiovanni ruba parole e scena alla Rodriguez), postura rigida (le cartelline tenute con due mani come fossero la coperta di Linus), zero empatia (Sakara legge il gobbo come fosse un robot).

La rassegna di commenti nient'affatto indulgenti è severa, a tratti anche ironica: “Io mi chiedo chi permetta a Belen di condurre, evidentemente non ne è in grado”, “Belen non ci arriva proprio... Maria non può indicare il suo preferito altrimenti influenzerebbe il televoto”, “Sarò l'unico a pensarlo, pur trovando Belen simpatica e autoironica non penso sia adatta a condurre trasmissioni in diretta ! Aho avrà pure lei qualche difetto !!”, “Ma al posto di Belen non ci può essere per sempre Sabrina? Chiedo per l’anno prossimo eh”, “Belen tanto bella quanto incapace a condurre”, “I sottotitoli quando parlano i conduttori” e il sempreverde “Alla regia, inserite il 777 del televideo per i "conduttori" di #tusiquevales. Grazie”, “Mamma mia la prossima edizione Martin e Sakara a casa per piacere”, “Con Sabrina e la giuria che ce ne facciamo di questi 3 inetti? Il senso mi chiedo”, “Ma solo in Italia conducono programmi persone che non sanno parlare italiano? Chiedo eh”, “Ragazzi, scusate ma solo io non capisco i 3 conduttori quando parlano????”, "La prossima conduzione a qualcuno che sappia parlare e mettere due parole in fila", “La Rodriguez con tanti soldi ché ha potrebbe anche imparare un po' di dizione ogni tanto visto che pretende di fare la " conduttrice" per il rispetto di quelli che seguono il programma e grazie a lei non capiscono una mazza” e ancora: "Tre conduttori impediti, due stranieri che parlano come Zanetti e un italiano che parla peggio di uno straniero".

Intorno all'una di notte, al momento di decretare in diretta il vincitore di "Tu Sì Que Vales", i conduttori sono disorganizzati e vanno in una confusione totale che dà adito a un piccolo giallo: sembrano non conoscere la scaletta e il dubbio che il premio dello sponsor Tim, vinto da Gabriele Andriulli, sia stato preparato in fretta e furia è più che legittimo (i giudici hanno votato in tempo reale, nda).

Maria De Filippi affonda sonnacchiosa nella poltrona ("scazzatissima" secondo il web), Rudy Zerbi è distratto, la regia rimpalla da un'inquadratura all'altra e il disagio in studio è palpabile. Gerry Scotti è l'unico che prova a dare un senso logico ai 10 minuti di caos e tempi morti.

La mazzata finale arriva da Teo Mammucari: "Belen ti faccio i complimenti perché condurre con quei due vicino non era facile!", la Rodriguez arronza un "mah nooo", mentre Castrogiovanni confessa candido che in camerino aveva detto a Sakara che non era capace e Teo: "Ok, stai zitto, è meglio se andiamo avanti". Il talent show però funziona (la sesta edizione è stata vinta dalla giovanissima cantante lirica Enrica Musto) e pazienza per gli acerbi conduttori. Nessuno è perfetto.