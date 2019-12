Red hot chili peppers, Jack Frusciante è rientrato nel gruppo. E i social esplodono

John Frusciante è rientrato - di nuovo - nel gruppo. I Red hot chili peppers riabbracciano lo storico chitarrista dopo il secondo divorzio risalente al 2009 e mettono, con ogni probabilità, la parola fine ad una delle storie più tormentate del rock. Entrato nel gruppo per sostituire il fondatore Hillel Slovak ucciso da un'overdose, Frusciante lega il proprio nome al periodo migliore della band, suonando sui due album - Mother's milk e Blood sugar sex magic - destinati a diventare i capisaldi della discografia del gruppo di Los Angeles.

Il primo addio data 1992: al suo posto arriva Dave Navarro, chitarrista senza dubbio superiore ma che non conquista il cuore dei fan come il predecessore. Nel '98 il primo ritorno, appena in tempo per pubblicare Californication ed aprire ufficialmente il periodo di seconda giovinezza per i Red hot chili peppers.

Dieci anni dopo il secondo addio, completamente a sorpresa e e motivato dalla volontà di dedicarsi unicamente a progetti solisti: al suo posto arriva Josh Klinghoffer, il turnista che da qualche anno seguiva la band in tour come seconda chitarra. E ancor più a sorpresa arriva adesso l'annuncio sui social: John Frusciante è tornato. Questa volta per restare.