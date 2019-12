Strip a sorpresa, Tu si que vales è hot. E la Ferilli apprezza il regalo di Maria

Un regalo per due. Maria De Filippi fa un dono “sinuoso” a Sabrina Ferilli e l’ormone impazza. L’amicizia tra la conduttrice e l’attrice è stata il jolly della sesta edizione di “Tu Si Que Vales” e le loro gag hanno conquistato i social.

Per la finalissima, la De Filippi ha svelato un aneddoto: “Io il 5 dicembre ho compiuto gli anni, Teo, Rudy, Gerry, Belen e Stefano mi hanno mandato un messaggio d’auguri, Sabrina un vocale che ora vi faccio ascoltare” e la Ferilli: “Dì la verità però”, “La dico sempre” ha replicato la presentatrice e l’amica: “Mah, la dici come pare a te che non è proprio la verità”. La De Filippi ha proseguito :”Non c’è niente che non si possa non sentire. Invece di fare un regalo a me, è lei che ne ha chiesto uno a me. Con specifica pure” e la Ferilli: “Perché voi non lo sapete ma lei c’ha il braccino corto!”.

L’audio whatsapp è tutto da ridere: prima Sabrina Ferilli intona “Happy Birthday”, poi parte con la richiesta: “Che mi fai de regalo il 14? E per Natale” Mi piacerebbe una cosa personalizzata, che io mi tengo che si capisce che tu l’hai data a me, una cosa particolare o incisa. Non che te costi tanto, ma che ci sia buona volontà. Ecco vorrei questo pensiero assoluto e mirato a me da te”. La De Filippi le dà un nastro rosso che deve tirare e alla cui estremità c’è uno spogliarellista super palestrato che le dedica un balletto iper sexy molto apprezzato da Gerry Scotti e Rudy Zerbi che non trattiene una battuta a doppio senso: “C’era il fiocco e pure il pacco!”. Delirio sui social, gli utenti di Twitter, divertiti dal gesto, "prenotano" il regalo di compleanno da Maria De Filippi: "Meritiamo anche noi un'amica come Maria".