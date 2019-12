Schiaffi a raffica, Rudy Zerbi fa il punching ball a Tu si que vales

Rudy Zerbi, il più critico dei giudici di “Tu Si Que Vales”, si è preso tre schiaffi in finale. E non è una metafora. Si tratta di tre autentici e sonori ceffoni che l’hanno indispettito non poco a giudicare dalla reazione. Nel corso della performance da paura della bravissima attrice Chiara Bosco, una coprotagonista si è avvicinata al giudice di “Amici” e gli ha tirato a freddo una sberla lasciandolo di sasso.

Poco dopo, altri due ceffoni secchi hanno raggiunto Zerbi in piena faccia. I social hanno apprezzato, il diretto interessato un po’ meno: "Oh ma fa male!". Chiara Bosco non ha raggiunto al finalissima del talent show di Canale 5 anche se secondo il popolo del web lo avrebbe meritato non solo per la difficoltà del numero in diretta in uno studio televisivo, ma per aver regalato molte gag divertenti, meme e gif con una terrorizzata Sabrina Ferilli nelle tre precedenti puntate di "Tu Sì Que Vales". Non a caso Maria De Filippi aveva sottolineato: "Non so se a casa arriva quanto sia brava Chiara".