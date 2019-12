Belen Rodriguez e la "coltellata" a Stefano De Martino: come finisce a casa...

Non un coltello, ma una frecciatina quella che Belen Rodriguez ha tirato a Stefano De Martino, il marito ritrovato. Durante la finale in diretta a “Tu Si Que Vales”, si sono esibiti i bravissimi “Dealdy Games”, al secolo Alfredo e Anna Silva.

La performance consiste in una serie di prove in cui l’uomo lancia coltelli contro la fidanzata (i due sono una coppia sul lavoro e marito e moglie nella vita) e alla fine la donna spara al bicchiere che l’uomo tiene ad altezza bocca. Bravissimi e spericolati. Purtroppo non hanno passato il turno e sono stati eliminati, ma Belen Rodriguez non ha trattenuto una battuta quando ha visto il pericoloso lancio di coltelli: “Questa è la fine che tra un po’ farò io a casa con Stefano” e poi ha ironizzato: “Stai attento Stefano!”.

I Deadly Games sono stati selezionati nel corso della quarta puntata del talent show di Canale 5 e avevano entusiasmato talmente tanto i quattro giudici Gerry Scotti, Teo Mammucari, Maria De Filippi e Rudy Zerbi da conquistare direttamente la finale di stasera.