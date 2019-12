Lilli Gruber ad Amici: potere alle donne e stilettata floreale a Matteo Salvini

Lilli Gruber protagonista nello studio di Amici non ha lesinato "messaggi". Ospite di Maria De Filippi per presentare il suo nuovo libro ha mandato anche una stilettata "nascosta" a Matteo Salvini.

"Agli uomini che vi negano il potere, il profitto e il piacere dovete dire basta" ha detto la giornalista, conduttrice di Otto e mezzo su La7. "Dovete pretendere il potere, non ne abbiate paura, e pretendete pure le rose”, ha dichiarato la Gruber. Per molti il riferimento floreale è quello al mazzo di rose annunciato ma mai ricevuto da Matteo Salvini. In rete alcuni utenti ricordano le prime righe del libro della giornalista "Basta! Il potere alle donne contro la politica del testosterone" che parte proprio con un'intemerata contro il senatore leghista. Quando era ministro dell'Interno durante un comizio per le elezioni europee disse: "Non ho mica voglia, ma domani devo andare dalla Lilli Gruber: simpatia portami via". Battuta non gradita all'ospite, tanto che Salvini aveva annunciato il gesto floreale riparatore, mai messo in pratica. Vicenda che la Gruber, evidentemente, non ha dimenticato.

La classe, i professori e il pubblico che applaudono alla lezione di femminismo di Lilli Gruber ma fino a qualche settimana fa sostenevano tutti Skioffi, la coerenza.#Amici19 — mari (@amaricord) December 14, 2019

In studio applausi e ovazioni, ma sui social infiamma una polemica. A molti utenti l'invito alla Gruber sembra incoerente con la presenza nel talent di Canale 5 di Skioffi, cantante accusato di scrivere testi misogini. "Promuovere il libro di Lilli Gruber è giusto (giustissimo) ma non lava la faccia di chi ha permesso a Skioffi di rimanere dentro la scuola", scrive un utente su Twitter.