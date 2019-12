Pomeriggio Cinque domina su La vita in diretta. Barbara d'Urso se la spassa

Ore 10. Ai piani alti di Cologno Monzese si brinda. È l’orario in cui sul tavolo dei direttori di Mediaset arrivano gli ascolti. Ma adesso sembra che sia finito lo champagne ai piani alti del Biscione. Il motivo? Pomeriggio Cinque Barbara d’Urso ha superato ancora una volta La vita in diretta (che si è fermata ieri al 13 % di share) sfiorando il 19%. Un dato da record.

Scoop choc, interviste esclusive e gossip: questi ingredienti stanno facendo spopolare i tre programmi della d’Urso (che si occupa anche di cronaca, rigorosamente in diretta). E adesso pare che in viale Mazzini, quartier generale della Rai, si stia cercando un modo per cicatrizzare la ferita da share basso. Si riuscirà.