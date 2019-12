Patrizia Rossetti chiama Alfonso Signorini. Così chiede di andare al GfVip

“Portami al Gf Vip”: ecco l’appello di Patrizia Rossetti a Alfonso Signorini. Tutti i vip vogliono fare il Gf? Sembra proprio di sì. E in queste ore, insieme al toto nomi, arrivano pure gli appelli al conduttore Alfonso Signorini. Dalle pagine di Nuovo, stavolta, ci pensa Patrizia Rossetti (che sembrerebbe sparita dai radar televisivi) a lanciare l’autocandidatura al reality. “Ammetto che le possibilità ci sono. Magari potrei entrare nella Casa durante il reality show. Alfonso fammi entrare!”, dice Patrizia.

“Sono curiosa di confrontarmi con altre persone. Poi sarebbe tipo una prigione dorata e, siccome io amo molto la mia libertà - continua la Rossetti - potrebbe essere una bella sfida con me stessa. Il mio carattere tosto. Ho l’età giusta per mettere sugli attenti determinate persone”. Ma si sa: nella casa più spiata d’Italia nascono e finiscono amori. Un esempio? Quello nato tra Luca Onestini e Ivana oppure tra Cecilia e Moser. Ma pure la Rossetti strizza l’occhio a Cupido. “Innamorarmi nella casa? Potrei incontrare al massimo un toy boy e l’idea non mi piace. Ma se mi dovessi innamorare di qualcuno non avrei problemi a mostrare il mio sentimento”, dice al settimanale di gossip.