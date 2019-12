La battaglia di Massimo Giletti per Mezzojuso. Quando Non è l'Arena va in piazza

Massimo Giletti e Non è l'Arena sono sempre stati in prima linea contro la mafia a Mezzojuso. Testimonianza ne è la puntata di Non è l'Arena andata in onda lo scorso maggio, quando Giletti ha portato le telecamere nella piazza del paese. "Noi abbiamo acceso i fari su questa vicenda, non abbiamo abbandonato tre donne che erano sole - ha detto Giletti - Sono contento, vuol dire che quello che abbiamo intuito aveva basi molto profonde".

Giletti parla proprio nel giorno in cui il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, «a seguito di accertati condizionamenti da parte delle locali organizzazioni criminali, a norma dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, ha deliberato lo scioglimento per diciotto mesi del Consiglio comunale di Mezzojuso, in provincia di Palermo, e il contestuale affidamento dell’amministrazione dell’ente a una Commissione di gestione straordinaria».