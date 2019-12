Grande Fratello Vip, Malgioglio tradito da Instagram. E Signorini lo insulta così

Cristiano Malgioglio in versione uccellino, con guardia del Bangladesh fuori dalla gabbia, è la trovata geniale di Piero Chiambretti per la seconda edizione de "La Repubblica delle Donne". I doppi sensi si sprecano, ma non sono mai grevi o pesanti. E nella terza puntata del programma di Rete 4, Alfonso Signorini, direttore di settimanali di gossip e prossimo conduttore del Grande Fratello Vip 4, si è rivolto a Malgioglio dandogli ben altro che "dell'uccello".

Piero Chiambretti ha chiesto al direttore del settimanale “Chi” se fossero veri i nomi dei concorrenti del Grande Fratello Vip 4, al via il 7 gennaio 2020, usciti sulla rivista “Oggi” (Rita Rusic, Adriana Volpe, la scrittrice Barbara Alberti, Michele Cucuzza, Antonella Elia, Paolo Ciavarro, Aristide Malnati e Antonio Zequila, nda) e Signorini: “Molti sono veri, altri no. La gola profonda è Malgioglio, mi aveva promesso di stare zitto e invece…”. “Eh ma dietro di me al ristorante c’era un giornalista che non conoscevo” ha risposto l’artista ridendo.

Ma il meglio doveva ancora venire: il giornalista ha svelato un retroscena su uno dei concorrenti, la cui foto è stata postata sull’account Instagram del reality ma con il volto coperto. “Vado su Instagram sul profilo di uno dei boni che ci sarà che quest’anno - ha raccontato Signorini - e Cristiano non gli aveva mandato dei messaggi in inglese sei il più bello di tutto Instagram? Lui non sa che ci sarà perché quel nome lì non gliel'ho fatto! Sei veramente una zo**ola!”.