Addio a Marie Fredriksson. La voce dei Roxette sconfitta dal cancro

È morta a 61 anni Marie Fredriksson, la voce del duo svedese dei Roxette. Da oltre 17 anni la cantante combatteva contro un tumore. Oltre ad aver formato il duo pop rock Roxette con Per Gessle, ha avuto una carriera da solista. I Roxette raggiungono la piena notorietà tra la fine degli anni Ottanta e gli inizi degli anni Novanta, riuscendo come primo gruppo musicale svedese a conquistare il mercato statunitense.

Sono i singoli "Listen to Your Heart" e "The Look", dall’album del 1988 "Look Sharp!", che portano i Roxette al successo europeo e internazionale: negli Stati Uniti sono entrambe numero uno nella classifica di Billboard, insieme a "It Must Have Been Love", riarrangiata nel 1990 per la colonna sonora del film "Pretty Woman". Affermano il loro successo tra il 1991 e il 1992, con l’album "Joyride", i singoli estratti, e il tour mondiale "Join the Joyride World Tour - Join the Joyride 1991-92", con l’uscita dell’album "Tourism", e il singolo "How Do You Do!", insieme alla pubblicazione ulteriore degli home-video "Live-Ism" e "The Videos".

Continuano ad avere successo, soprattutto in Europa, con i singoli "Sleeping in My Car", "Crash! Boom! Bang!" e "Run to You", tratti dal quinto album, del 1994, "Crash! Boom! Bang!", con il tour mondiale che ne segue, tra il 1994 e il 1995, e l’uscita della prima raccolta del gruppo, "Don’t Bore Us - Get To The Chorus!", in particolare con un brano dei quattro inediti presenti, "You Don’t Understand Me", scritto insieme a Desmond Child, ed estratto come primo singolo.

Dopo una pausa di quasi ben cinque anni, ritornano e confermano il proprio successo, con i singoli "Wish I Could Fly" e "Anyone", tratti dall’album del 1999 "Have a Nice Day", e forse con un’attenzione minore, qualche anno dopo, con la pubblicazione dell’album "Room Service", in cui vengono estratti anche i singoli "The Centre of the Heart" e "Real Suga".