Il clochard di Banksy diventa Babbo Natale e vola in slitta. Il video che commuove il web

Banksy fa di nuovo centro. Il geniale artista ha “dipinto” lo spirito natalizio realizzando un’opera fatta per metà di carne e ossa e per metà di compassione, fantasia e speranza. Nel totale, un’opera di pura poesia. Banksy ha filmato le reazioni e i gesti della gente che passava davanti a un clochard su una panchina di Birmingham e il risultato è nel video pubblicato sul suo account ufficiale Instagram (fonte: @banksy).

L’inquadratura parte stretta sull’uomo e sul suo carico di vita: una busta e tre sacchi pieni di cose e di amarezza, pieni della difficoltà di affrontare l’esistenza per strada, piano piano si allarga, il clochard si stende sulla panchina per cercare un difficile riposo e sul muro, alla fine della panchina, sono disegnate due renne natalizie intente a trainare l’uomo verso il lieto fine. Banksy aggiunge anche un commento: “Dio benedica Birmingham. Nei 20 minuti in cui abbiamo filmato Ryan su questa panchina, i passanti gli hanno dato una bevanda calda, due barrette di cioccolato e un accendino senza che lui chiedesse niente”. La bellezza di essere umani, la bellezza di restare umani.