I social fanno il tifo per Giampiero Galeazzi. Commozione e sorrisi a Domenica In

Apprezzata incursione di Giampiero Galeazzi negli studi di Domenica In nel giorno dei festeggiamenti per i 90 anni di Don Antonio Mazzi. Il giornalista sportivo, grande amico della padrone di casa Mara Venier, ha commosso i telespettatori da casa e il pubblico dei social. Affaticato e con i noti problemi di salute che diventano sempre più evidenti, Bisteccone non è voluto mancare all'appuntamento. Sorrisi e commozione tra i presenti quando sono andati in onda i momenti della Domenica In con Mazzi, Venier, Galeazzi e Stefano Masciarelli.

Sui social network in tantissimi hanno scritto incoraggiamenti virtuali per lo storico telecronista del tennis e del canottaggio azzurro. Mentre il bomber azzurro di Spagna '82 Paolo Rossi ha ricordato alcuni aneddoti che lo hanno visto protagonista con Gaelazzi, c'è stato il tempo di parlare del libro del giornalista "La mia vita sul Tevere". "Da regalare a Natale e anche a Pasqua”, ha scherzato Bisteccone.