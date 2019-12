Sabrina Ferilli, show di famiglia. E confessa la verità sul loculo

Fornetto di famiglia e affini per Sabrina Ferilli che nella penultima puntata del talent “Tu Sì Que Vales” sorprende e manda in visibilio Twitter: “Ho comprato un loculo, anzi due”. Incredibile, ma vero: la Ferilli è attrezzata per l’aldilà. Al termine dell’esibizione della Piccola Orchestra di Fiano Romano dove si è esibita insieme al cugino (“è figlio di mio zio Aldo che aveva una ferramenta dove andavo a lavorare d’estate. Mi ha insegnato tutto sui chiodi 10, 12, in pratica sono un manovale” ha rivelato l’attrice) e al maestro del paese (“oh mamma, te so’ venuti tutti i capelli bianchi!”).

La nostra Sabrina si è portata avanti con il fornetto…e non parliamo di cucina #TuSiQueVales pic.twitter.com/PhTX5iAC0D December 7, 2019

Maria De Filippi ha sollecitato l’amica a raccontare un particolare della sua vita e Sabrina Ferilli: “Non è come sono fatta io, è come sono le nostre origini a Fiano Romano. Ci hanno responsabilizzato fin da giovani che la vita è una e quindi a 20 anni su consiglio dei miei mi sono comprata un fornetto. Sì, la mia prima spesa è stata un loculo. Noi siamo persone previdenti!”, ma la De Filippi che già sapeva tutto ha insistito: “Non è finita qui però”. E Sabrina: “Eh…l’ho preso anche per il mio primo marito, poi mi sono separata e mi è rimasto vuoto. Ho due loculi! Purtroppo se non trovo qualcuno che viene con me passerò il resto della vita con un estraneo! O dico a mia sorella di lasciare il marito e venire con me o a mia madre di lasciare mio padre oppure starò con un estraneo”. Quello che si dice: “portarsi avanti”.