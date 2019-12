Giallo Trono Over. De Filippi stana Gemma Galgani ma lei nega tutto

E’ giallo al Trono Over di “UominieDonne”. Maria De Filippi sente un’affermazione poco lusinghiera di Gemma Galgani nei confronti di Juan Luis Ciano: “Che esaltato”, la stuzzica, la dama nega, ma l’audio la incastra.

Nell’ultima puntata del Trono Over, Gemma ha alzato gli aculei in segno di difesa del territorio ovvero di Juan Luis, figurino dai capelli riccioluti sale e pepe laccati all’indietro e dal linguaggio del corpo iper controllato.

Il dentista di Aversa sta giocando al cavaliere mascherato: dietro la facciata de “il bacio vero è così importante per me che è come fare l’amore” ha rallentato la conoscenza con la signora torinese e Gemma è esplosa con una discreta aggressività: “Oooh, ma basta fare i buoni, basta trattenersi, io vivo i sentimenti così, d’impeto, prendere o lasciare”. Poi ha accusato Tina Cipollari di compiere “azioni di disturbo” e infine è andata in confusione davanti ai messaggi d’amore ricevuti da un compiaciuto Juan Luis. L’uomo le ha detto di essere sconvolto per le pescivendolate con Tina e le ha suggerito di aprire gli occhi perché non è dell’opinionista che si deve preoccupare bensì delle dame sedute al suo fianco che gli mandano costose composizioni di fiori e bigliettini anonimi!

Ci è mancato poco che Gemma si liquefacesse come il sangue di San Gennaro e andasse in debito d’ossigeno quando il vanaglorioso Juan ha letto i tre messaggi giunti da due donne diverse (è così interessato a Gemma che aveva già effettuato la perizia calligrafica notando che due dichiarazioni erano state scritte dalla stessa persona). “Invito le signore a farsi avanti, mi sembra più giusto che lo facciano” è stata l’esortazione del cavaliere con la passione per il canto. Ora, a parte l’enorme sciocchezza di chiedere a una dama che volutamente ha scelto l’anonimato di palesarsi davanti a tre milioni di italiani, la reazione di Gemma ha aggiunto mistero al mistero.

Durante la lettura grondante ego maschile al pari del grasso del bacon che sfregola in padella, si è sentito la Galgani dire con tono acidulo: “Mamma mia quanto è esaltato”, Maria De Filippi l’ha stuzzicata: “Gemma cosa hai detto? Perché io l’ho sentito, si è sentito. Hai detto che è un esaltato?” e la donna: “Cosa? No, non ho detto quello”. La De Filippi ha sorriso e per ora ha lasciato perdere, ma già si teme un brutto epilogo. Quell’aggettivo potrebbe essere la migliore strategia d’uscita di Juan Luis: riguarderà la puntata a casa, sentirà l’affermazione e chiederà conto per poi dirsi molto deluso. Insomma, Gemma gliel’ha servita su un piatto d’argento. Tuttavia c’è un’altra interpretazione: la 70enne torinese potrebbe aver voluto intendere che le corteggiatrici senza volto, con quei bigliettini carichi di ammirazione, stavano esaltando il pellicano Juan Luis. Vedremo.