Chiara Biasi rovinata in tv per uno scherzo de Le iene. La top influencer sbrocca in tv e spara una frase che alza una bufera. Andiamo per gradi. La Biasi viene chiamata per alcuni scatti per un brand cinese ma le foto vengono modificate e si ritrova sul water con un assorbente gigante. Va nel panico, urla e dice: “Ok, accetto di finire su un assorbente. Ma per 80.000 €? Io per 80.000 € manco mi alzo al mattino e mi pettino i capelli. Io pensavo fosse una campagna basica“: si alza un vero polverone sui social, visto che molta gente non arriva alla fine del mese.

Tra i commenti, spunta quello dell’ex tronista Alex Migliorni che la mette in riga così: “Per 80.000 € non ti alzeresti nemmeno dal letto. Beata te, io mi farei a piedi tutta Italia invece”.