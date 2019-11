Simona Ventura e Giovanni Terzi, amore travolgente: "È lui il mio porto sicuro"

Per Simona Ventura e Giovanni Terzi l'amore non ha tempo e non ha età. Conta incontrarsi al momento giusto come hanno rivelato a Silvia Toffanin, padrona di casa a "Verissimo": "Ci sposeremo, è nei nostri piani".

Simona Ventura sprizza gioia, Giovanni Terzi brilla come un neon in una notte senza luna. La conduttrice ha dichiarato che dirà sì per la seconda volta al nuovo fidanzato: "Mi mi ha fatto sciogliere il cuore. E’ stato da subito chiaro che fosse un porto sicuro e la persona, spero, con la quale stare tutta la vita. E’ stato un colpo di fulmine. Con lui credo di aver trovato la serenità. I miei figli lo adorano e poi Giovanni è riuscito a riunire tutta la mia famiglia, a ricreare un rapporto con i miei genitori, mia sorella, la sua ex moglie. Ora siamo una grande tribù, ed è quello che ho sempre sognato”.

Sono lontane le divisioni con la famiglia dell'ex fidanzato storico Gerò Carraro, figlio del marito di Mara Venier con la quale Super Simo non ha più rapporti.

Anche il giornalista e scrittore ha voglia di fiori d'arancio: "Simona è colei che mi ha salvato la vita. E’ arrivata in un momento in cui erano successe una serie di cose, in cui avevo grandi difficoltà intime e profonde, non avevo più progettualità e lei mi ha ridato la forza". Originale la scelta del testimone di nozze per la Ventura: potrebbe essere l'ex Stefano Bettarini che ha già accettato.