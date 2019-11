Tina Turner compie 80 anni. Le gambe più belle del rock

Tina Turner spegne 80 candeline. Le gambe più belle del rock tagliano un ragguardevole traguardo a cavallo tra black music e pop. Ora lei vive in Svizzera e ha un compagno molto più giovane di lei. La sua voce resta inconfondibile e il suo fascino senza tempo. Dopo la prima stagione di successi al fianco di Ike Turner ("Proud Mary", "Nutbush City Limits" e "River Deep Mountain High"), la Turner ha vissuto una seconda vita da super diva, costruita passo passo con una delle più celebri cover di "Let's Stay Together" di Al Green. E poi ancora "Private Dancer" e soprattutto "What's Love Got To Do With It" e "The Best".