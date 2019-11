Uomini e donne, sfilano il corteggiatore a Gemma Galgani e lei va in crisi

Ancora lacrime amare per Gemma Galgani. La dama senza pace ed eternamente senza uomo di "Uomini e donne", il dating show di Maria De Filippi. Si è vista sfilare Juan Luis Ciano dalla corteggiatrice Paola. Crisi nera, anzi color "Ciano” per Gemma, 70enne protagonista del Trono Over. Partiamo dall'antefatto: la signora di Torino aveva appena chiuso la conoscenza con Jean Pierre, il cavaliere che teneva il motore acceso e la defenestrava dalla macchina al momento dei saluti, stava già per ricamarci su emozioni, turbamenti, delusioni, rinfacciamenti, quando dalla tenda rossa è spuntato il 50enne dentista di Aversa.

Brizzolato, elegante, voce baritonale, amante del canto e del ballo. Gemma, incredula davanti a cotanta bontà divina, ha perso subito la trebisonda e pure qualche coronaria. Si sente già fidanzata, moglie, madre e nonna dei loro nipoti. Come ha detto Jean Luis crede nelle favole e vive le emozioni “con lo spirito di una bambina”. Ma la conoscenza è inciampata in altro paio di gambe e, da tre metri sopra il cielo, Gemma Galgani è finita tre metri sotto un tir. Due donne hanno avuto il fegato di presentarsi per conoscere Jean Luis, ma soprattutto lui ha avuto l’ardire di trattenerne una: la bella Paola di Sant’Antimo, paese a 5 minuti di macchina da Aversa dove vive il pregiato cavaliere. Altro che Torino. Per la Galgani sarebbe stato meglio trovare il barattolo di Nutella vuoto o il Ciobar finito in una tonante e piovosa domenica pomeriggio. Si è alzata ed è andata dietro le quinte a piangere: “Era venuto per me e già vuole conoscere altre. Senza rispetto”.

A nulla sono valse le parole di Maria De Filippi, sempre più indecisa se provare a comprenderla o usare una camicia di forza: “Gemma, vi siete visti due volte, può succedere anche fuori che conosca un’altra donna. Ne può conoscere cento, ma poi preferire te”, “Ma posso rimanerci male?” è stata la risposta di Gemma. Il punto è che lei ci rimane sempre male: una telefonata in ritardo, un saluto frettoloso, una battuta di troppo, una forchetta spostata, un cioccolatino non offerto. Dopo aver ballato con Paola, Jean Luis, spaventato dalla forte reazione della Galgani, l’ha raggiunta nel backstage e ha cercato di riportarla con i piedi per terra: “Non devi fare così, non devi reagire in questo modo. Perché fai così?”, “Mi sento dire solo quello che non devo fare, non sento un progetto, una cosa da fare insieme!” ha risposto Gemma desiderosa di estorcere un invito e l’uomo: “Ma pensi che non ci sentiamo più? Non sono mica morto, sto qua!”. Sul “sono qua” abbiamo le nostre riserve. Pare sia scappato in direzione opposta, più veloce di Giulio Raselli con Sabrina a Temptation Island.