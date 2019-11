Tiziano Ferro e Fedez, scambio di accuse. Scontro su bullismo e omofobia

Tiziano Ferro attacca Fedez sul bullismo. Tra i due è botta e risposta. La scintilla da parte del cantautore di Latina durante la conferenza stampa del suo nuovo album "Accetto miracoli". Ferro risponde alla frecciatina che gli aveva mandato Fedez nel testo di "Tutto il contrario". "Mi si tira in ballo e io sono ironico, finché si scherza va bene, mi spiace solo quando queste cose sono legate al sentimento e alla sessualità, perché anche una battuta può mettere un adolescente a disagio, e che un idolo dei ragazzini mi prenda in giro su questo è un atto di bullismo molto forte, non solo verso di me". Insomma a quanto pare gli attacchi non sono mai sopiti. E gli stessi giornalisti gli hanno chiesto se stesse parlando di Fedez e la risposta è stata: "Uno dei tanti…". Ora Fedez gli risponde sulle stories di Instagram: "Non ho mai pensato che quella canzone potesse aver offeso Tiziano, perché poi negli anni ci siamo anche conosciuti e non mi è mai stata riferita questa cosa, anche se probabilmente non era a conoscenza della canzone. Ora che lo so, mi sento di dire che l'intenzione non era quella e mi spiace che la canzone si sia prestata a malinterpretazioni".