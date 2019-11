Rivelazione bomba: Joker avrà il suo sequel

Ad oggi "Joker" ha incassato ai box office di tutto il mondo oltre 1 miliardo di dollari. Un risultato già incredibile che continuerà a crescere, vista la presenza del film ancora nelle sale. Ma pare che per la pellicola diretta da Todd Phillips, sulle origini del villain della Dc Comics, con uno straordinario Joaquin Phoenix come protagonista, non sia finita qui. Il regista statunitense avrebbe proposto alla Warner Bros. un sequel del film, vincitore del Leone d’oro all’ultima Mostra del Cinema di Venezia. A rivelarlo è The Hollywood Reporter che parla di un incontro tra il regista e il presidente della Warner Bros. Pictures, Toby Emmerich, già un mese e mezzo fa, per l’esattezza lo scorso 7 ottobre. Phillips avrebbe chiesto i diritti di poter sviluppare un portfolio di storie sull'origine dei personaggi Dc, riuscendo a strappare intanto la conferma per il secondo capitolo di "Joker". Da parte degli Studios e dello stesso regista non è arrivata, però, ancora alcuna conferma, né una smentita.