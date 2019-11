Checco Zalone nel deserto, ecco il manifesto di Tolo Tolo

In attesa dell'uscita del suo quinto film da protagonista, che segna anche il suo debutto alla regia, è stato svelato il manifesto di "Tolo Tolo" di Checco Zalone. Prodotto dalla Taodue di Pietro Valsecchi, la commedia, che ha tra gli interpreti anche Nicola Nocella e Barbara Bouchet, arriverà nelle nostre sale il primo gennaio 2020 con Medusa. Nella locandina si vede il re del box office italiano (la sua ultima pellicola, "Quo Vado?", ha incassato oltre 65 milioni di euro) che cammina nel deserto, in camicia, bermuda, occhiali da sole e mocassini, e con un borsello a tracolla. Sullo sfondo c’è un camioncino stracarico di bagagli dove si vedono anche seduti in cima alcuni tuareg. La storia è ambientata tra Kenya, Marocco, Puglia e Roma, e racconta di un comico napoletano minacciato da un boss a cui viene assegnato un carabiniere per fargli da scorta. Anche quando la protezione viene revocata, i due rimangono amici.