Heather Parisi, la figlia spietata sui social: "Chiedete..."

La figlia di Heather Parisi contro la celebre mamma: “Se non ho neanche una foto di mia mamma qualcosa vorrà dire. Fatevi i fatti vostri. La verità verrà fuori”. Jacqueline Jaden Parisi vive a Los Angeles insieme all’altra figlia della showgirl, Rebecca Jewel Manenti e sebbene siano figlie di due padri diversi sono cresciute insieme.

Ieri sera, dopo l’intervista di Heather e del marito Umberto a “Live – Non è la d’Urso” e dopo la presentazione dei due gemelli avuti a 50 anni, Jacqueline ha pubblicato sul suo account un’Instagram Story da cui si evince un certo rancore: “Perché non chiedete dove sono le altre due figlie?”.

In effetti, la Parisi appare restia a raccontare il legame con Jacqueline e Rebecca, anche ieri sera a chi le ha chiesto come mai la più grande fosse contraria ai matrimoni arcobaleno, Heather ha fatto cadere l’argomento fingendo di non capire. Jacqueline ha postato altri video su Instagram ma poi li ha cancellati “per non fare lo stesso errore dell’anno scorso” come ha detto lei stessa. Oggi però davanti alla marea di commenti sulla mamma e sul perché non le nomini mai, Jacqueline ha risposto seccata: “Capisco il fatto che la mia vita privata vi incuriosisca. Vi chiedo per favore di smetterla di farmi certe domande, specialmente sotto le mie foto. Apprezzerei un po’ più di educazione, limitatevi a scrivermi in privato. Il fatto che mia madre sia una figura pubblica non significa che lo sia pure la mia vita personale. Su questo profilo condivido ciò che voglio io, e se non c’è neanche una foto di mia madre o un commento, penso vi basti come risposta. Capisco la curiosità, ma vi chiedo col cuore di farvi i fatti vostri e lasciare mia sorella ed io in pace. Ringrazio i messaggi di alcune persone che mi hanno scritto parole bellissime. C’è una differenza dal dare sostegno mantenendo me proprie distanze e intromettersi con domande strettamente personali. Capisco la curiosità e la difficoltà, ma chiedo un po’ di rispetto. La verità come sempre verrà fuori, ora come ora lasciatemi vivere la mia vita Californiana, ogni cosa a suo tempo. Non voglio sembrare maleducata ma la situazione sta sfuggendo di mano con questi commenti inappropriati sotto le mie foto. Sono fatti personali, lei è libera di dire quel che vuole e far credere quel che vuole, come voi siete liberi di pensare ciò che volete, ma per favore basta basta basta domande”.