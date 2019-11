Sui quiz show Gerry Scotti ci ripensa. E tira in ballo Celentano

Gerry Scotti racconta in anteprima a Silvia Toffanin di "Conto alla rovescia", il nuovo game show di Canale 5 in onda nel preserale - fascia in cui si sente perfettamente a suo agio - e svela un retroscena: “Nelle prove di Conto alla rovescia ho fatto il concorrente e sono lieto di comunicare che una volta sono arrivato al gioco finale vincendo ben 47.000 euro che però non mi verranno dati…”.

Scotti è tornato anche su quanto accaduto nella prima puntata di "Adrian Live" quando Celentano bacchettò lui, Conti e Bonolis per i programmi in cui regalano soldi. Ora come allora, il volto di Canale 5 ha sottolineato quanto fosse sbagliata l'osservazione dell'artista: "Come ho detto, c'è differenza tra servizio pubblico e tv commerciale. Noi non togliamo nulla al vostro canone o abbonamento. Sono soldi degli sponsor. E non abbiamo l'anello al naso, facciamo in modo che se lo meritino. Quest'anno a Caduta Libera ho avuto due, tre concorrenti bravissimi. Fammi fare la chiosa che feci ad Adriano: io, Carlo Conti, Paolo Bonolis non regaliamo soldi, ma sogni. E a volte i sogni sono piccoli, ma al tempo stesso inarrivabili: finire di pagare il mutuo, pagare le spese dentistiche, ristrutturare casa. Ecco, noi nel nostro piccolo abbiamo aiutato tante persone".