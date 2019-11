Alioscia e Nyv, c'è la nuova classe di "Amici 19"

Sulle note di “Uno su mille” di Gianni Morandi inizia "Amici 19" di Maria De Filippi. La storica conduttrice annuncia l’ingresso dei ragazzi che, finora, hanno superato le prime selezioni pronti ad aggiudicarsi la maglia della scuola. Tra loro volti già noti: c'è Alioscia il ballerino del programma serale “Chi ha incastrato Peter Pan”. Gaia Gozzi, protagonista di X Factor 2016 e Nyvenne che l’anno scorso è arrivata dopo Mahmood nella selezione di Sanremo Giovani. Una squadra di 17 alunni di una caratura eccellente che quest’anno, su Canale 5, avrà due allievi in più.

Il maggior numero di banchi è occupato dai cantanti mentre - come sempre - inferiore il numero dei banchi per i ballerini. Oggi sono state assegnate le prime maglie anche se tre ragazzi risultano con "sospensione del giudizio da parte dei professori Stash, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi per il canto e Alessandra Celentano, Timor Steffens e Veronica Peparini per il ballo.

Ospite d'onore il vincitore della scorsa edizione Alberto Urso, che torna nella scuola dove la sua avventura è iniziata: “Sono emozionato e non me l’aspettavo” dice il cantante. "Sono sicuro che con tanto impegno ce la potete fare. In bocca al lupo e spaccate”.