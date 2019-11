Paola Ferrari svela un segreto. Cosa dice in tv

Un grande segreto. Tenuto nascosto sotto chiave per anni. Paola Ferrari, giornalista sportiva tra le più apprezzate nel panorama televisivo, decide di raccontarlo. Lo fa in tv, a "Storie italiane". La giornalista svela di aver scoperto l’esistenza di un fratellastro che purtroppo è morto giovanissimo. C’è tanta commozione nei suoi occhioni celesti. “Ne ho parlato molto in famiglia, con i miei figli e mio marito. Sono stati loro a dirmi che dovevo raccontare questa storia. Ho deciso di parlarne per la prima volta qui. Non mi piace la tv del dolore e sono una giornalista, il mio ruolo in tv è diverso. Però mi è sembrato giusto venire qui a parlare di questa parte della mia vita che mi ha dato grande sconvolgimento. Per molti anni sono stata convinta di avere solo un padre e una madre, quando vedevo le famiglie con tanti fratelli sentivo che mi mancava qualcosa. Come un fulmine a ciel sereno, quattro anni fa ho scoperto di avere un fratello. Non dirò tutto, per proteggere le persone emotivamente coinvolte”, racconta la Ferrari. “Quando vedo le foto mi si ferma il cuore perché ha la mia faccia, ha i miei occhi - continua la giornalista - Ho fatto delle indagini per averne la certezza. Questa gioia immensa che mi ha colpito è stata indescrivibile, ma purtroppo ho anche scoperto che questo fratello non c'era più, che è morto in un'occasione che non dico. Lui è morto a circa 35 anni, avrebbe 11 anni in meno di me".