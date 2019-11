Amadeus alla serata di stelle per il Bambin Gesù

Serata evento su Rai1 per il Bambin Gesù, Amadeus in diretta con i big della musica e un messaggio del Papa. E’ tutto pronto per la serata evento di Rai1. Mercoledì 20 novembre, star e cantanti - oltre a personaggi del cinema e dello sport - saranno in prima linea per celebrare i 150 anni dell’ospedale Bambin Gesú di Roma.

Nel 2018 sono stati effettuati 28.730 ricoveri, 327 trapianti con il 30% di pazienti che provengono da altre regioni. Verranno a raccontare storie dell’ospedale tra i più famosi al mondo. Tutto sarà trasmesso in diretta dall’aula Paolo VI del Vaticano con Amadeus alla conduzione della serata-show. Tutti gli artisti si esibiranno a titolo gratuito per dare il via alla raccolta fondi: è già attivo il numero solidale 45535.

Da Renga ad Amoroso, passando per J-Ax, Renzo Arbore, Elodie e tanti altri personaggi del panorama musicale. “Per me questa serata è un vero onore. È una missione del servizio pubblico”, racconta a Teresa De Santis, direttore di Rai1 che sta inanellando una serie di successi con ascolti altissimi. È tutto pronto, quindi, nell’aula Paolo VI del Vaticano per la serata del 20 novembre durante la quale avverrà anche una raccolta fondi (é già attivo il numero solidale 45535). “Sono davvero felice che Rai1 abbia pensato a me per questa serata. Sapere che un bambino è guarito grazie alla Ricerca penso che sia l’obiettivo più bello. Al primo posto”, racconta Amadeus. “I bambini che ho incontrato mi hanno detto: “Ci vediamo fuori da qui, al teatro Delle Vittorie”. Queste frasi mi hanno emozionato”, continua Amadeus. Un vero e proprio spettacolo con un tandem che vede RTL102.5 (la radio del patron Lorenzo Suraci) protagonista come partner di questa grande iniziativa che trasversalmente abbraccerà tutti per celebrare i 150 anni dell’ospedale romano.