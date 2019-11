Serena Grandi sgancia la bomba. Cosa c'era tra lei e Morandi

Serena Grandi sgancia la bomba dalla d’Urso: sono stata fidanzata con Morandi. Serena Grandi rivela una notizia choc a Pomeriggio5. “Sono stata fidanzata con Gianni Morandi, una grande storia d'amore. Lui però era più grande di me, aveva già 38 anni e io ero più piccola. Alla fine ci siamo lasciati e lui ha fatto perdere le sue tracce, forse per i figli. Ma io sono stata molto male". Una notizia che subito fa il giro di tutti i siti di gossip, infiammando il caso. Un bel colpo per la d’Urso, regina degli ascolti di Canale5, che sta spopolando con i suoi tre programmi in diretta. “Nei primi anni Ottanta, io muovevo i primi passi come attrice andai a vedere un concerto di Gianni”, racconta Serena Grandi alla d’Urso. “Negli anni avevo seguito la sua carriera, lo ammiravo e andai dietro le quinte a salutarlo”, continua l’attrice che negli anni Ottanta aveva 24 anni mentre Morandi ne aveva 38. Una storia rimasta segreta per molto tempo, ma che la Grandi ha voluto raccontare in tv dopo molti anni. Ovviamente nel salotto di Barbara d’Urso.