"Tagliato Rubio". Perché la Rai ha silurato lo chef

Chef Rubio sì, no, mai. Il cuoco “unto e bisunto”, fucina inesauribile di polemiche e attacchi da cyberbullo, è stato cancellato dalla puntata #Ragazzicontro in onda domani su Rai2 e registrata il 9 ottobre scorso. A far fuori Chef Rubio, già licenziato da Discovery, è stato Carlo Freccero, direttore di rete uscente. L’azienda di Viale Mazzini ha diffuso una nota in cui ha fatto sapere che "per questioni di opportunità", l’ex rugbista non sarebbe stato presente nella puntata dedicata agli haters e al bullismo su internet. Nel comunicato si legge: “Apprendo dai media della partecipazione di Rubio di cui non sapevo nulla. L’intervento di chef Rubio è stato registrato il 9/10. Oggi è il 12/11.

Chef Rubio è abituato liberamente a vivere sui social e a commentare i fatti del giorno. Tutto questo potrebbe in qualche modo vampirizzare il programma, distogliendo l’attenzione sui contenuti da servizio pubblico delle storie narrate con grande intensità e forza in cui i ragazzi sono i protagonisti assoluti. Non vorremmo che il testimonial potesse in questo caso divorare, sovrapporsi, nascondere, schiacciare l’intero programma”.

Nel corso degli anni, l’ex rugbista ha distribuito sui social frasi d’odio verso gli ebrei definiti “esseri abominevoli”, “sionisti cancro dell’umanità”, su Belen “poi dici le violenze…. Se i maschi li imboccate a tette e c**i”, su Selvaggia Lucarelli: “Non le va giù che non gliel’abbia dato” oppure “l’unico chef che merita è uno cheffone” cioè schiaffo. Continui gli attacchi a Roberto Saviano “finto giornalista” e ai politici. Nichi Vendola lo denunciò per quel meme sul referendum in cui Chef Rubio scrisse “se vince il sì faccio un pompino a tutti” sotto la foto del politico. L’ufficio stampa dell’animoso conduttore per mancanza di programma ha replicato all’esclusione con un lungo post su Facebook dal titolo: “E il bullo sarebbe Rubio!?”.

Barbara Castiello, ufficio stampa di Gabriele Rubini, fa un elenco dettagliato agitando fantasmi politici dietro l’esclusione: “1. Rai2 non l'ha mai scelto come testimonial contro il bullismo. Rubio è stato solo invitato come ospite della trasmissione #RagazziContro per parlare di Cyberbullismo. 2. La Rai blocca la puntata con Rubio perché inopportuno. La puntata è stata registrata a ottobre. La Rai ha avuto tutto il tempo di valutare se Rubio ha detto cose inopportune. Questo non viene specificato. E cosi' non è stato. Carlo Freccero sostiene che Rubio 'avrebbe vampirizzato il programma'. Beh con tutto questo polverone che hanno sollevato Rubio ha vampirizzato senza neanche poter fiatare. 3. La cancellazione del programma Rai con Rubio ospite puzza proprio di ragione politica. Anzaldi, renziano, di Italia Viva e segretario della Commissione Vigilanza Rai un paio di giorni fa ha chiesto che la Rai prendesse in considerazione l’idea di affidare un programma a Chef Rubio, in uscita da Discovery. Pronta la risposta di Salvini hater della prim'ora e top player del bullismo social. La riporto di seguito. 4.Amnesty - Rubio è stato ambassador delle campagne Write for Rights 2016 e 5x1000 (2017 e 2018). Non si trattava di campagne contro il bullismo ma per i diritti umani. Rubio ha portato a termine tutte le campagne come da accordi previsti con Amnesty Italia. Non abbiamo mai ricevuto alcuna comunicazione ufficiale di Amnesty d'interruzione dei rapporti ma abbiamo appreso dai giornali che su segnalazione di Selvaggia Lucarelli, Amnesty Italia riteneva opportuno non proseguire con altre collaborazioni. Amen”. TUTTO QUESTO ACCADE MENTRE RUBIO PROSEGUE IL SUO VIAGGIO E SALUTA TUTTI DAL KURDISTAN.