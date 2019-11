Muore Victor e Enzo Salvi piange in tv: "Sto male, mi manca il mio cane"

Enzo Salvi piange in tv: “Sto male, mi manchi...”. Per Victor avrebbe fatto di tutto. Proprio come si fa per un figlio. Ma Victor, un bellissimo cane, non c’è più. E ha lasciato un grandissimo vuoto nella vita di Enzo Salvi che a "Storie italiane" decide di leggere una poesia scritta di notte per il suo amico a 4 zampe. “Mi manchi per me eri come un figlio”, dice il comico davanti alle telecamere di Rai1. "Sto male. Il tuo posto è freddo, vuoto. Quella che era la tua cuccia adesso è il mio cuore. E’ stato per me un figlio, è venuto a mancare…per me era un angelo sceso dal cielo, siamo fortunati ad avere un cane”, racconta Salvi che è stato attaccato sui social per aver condiviso questo dolore in diretta. “Quando è morto il mio cane ho espresso quello che era il mio dolore su Facebook e tanti simpaticoni mi hanno detto che stavo esagerando, che era solo un cane”, dice l’attore. Gelo in studio. Gli animali sono essere umani a tutti gli effetti. Di sicuro non tradiscono mai. “Sto male perché tu mi hai insegnato il significato di essere forte anche nei momenti difficili. Sto male, sì sto male perché sei stato un dono divino, perché sei stato l’amico di tutti, perché mi manchi”: parola di Enzo Salvi. Commosso.