Cosa dice sui gay la Venier. Si corregge subito ma il web non la perdona

Bufera social su Mara Venier. Nel corso dell’intervista a Patty Pravo, carriera da 120 milioni di dischi venduti, la conduttrice di “Domenica In” fa un riferimento agli amici gay: “Ma tu lo senti questo amore per il pubblico? Noi abbiamo quasi tutti amici gay, i nostri fantastici amici gay, li salutiamo senza fare nomi. Tu sei un'icona per loro”, la cantante però non afferra il punto: “Eh sì è vero, poi tu sei sposata”, ma la Venier fa una gaffe: “Sono sposata, ma mio marito è normale...no, nel senso…va beh… ma lui cosa c'entra con questo discorso? Volevo dire che adesso i tuoi amici gay sono diventati la tua famiglia e comunque tu pensa ai tuoi cinque mariti!”.

Mara Venier si è corretta subito, ma i social sono insorti. Su Twitter molti utenti hanno notato lo scivolone: “Ricordiamo a Zia Mara che il contrario di omosessuale è etero, non normale, che scivolone”, “Mara Venier che dice mio marito è “normale” per dire che non è gay, la dice tutta sulla partecipazione alla causa da parte di queste signore dello spettacolo”, “Mio marito è normale, Twitter ha già ammazzato Zia Mara?”, “Parlando degli amici gay con Patty Pravo, Mara Venier a "Domenica In", precisa: mio marito è normale”.