Giordana Angi nel disco di Tiziano Ferro. Svelati i piani "particolari" con Alberto Urso

Giordana Angi, seconda classificata ad “Amici”, il programma di Maria De Filippi, è ospite di Mara Venier a “Domenica In” e svela: “Sono nel nuovo disco di Tiziano Ferro. Con Alberto Urso è grande amicizia, ad Amici avevamo piani particolari”.

Mara Venier ricopre Giordana di complimenti: “Sei speciale” e la giovane cantante china il capo in segno di emozione. Giordana ha partecipato a Sanremo 2012 senza lasciare il segno: “Ero alla ricerca di me stessa, cercavo una via, ma quella non lo era per niente. Mi facevo molto grande però non lo ero. Quando ho capito che volevo fare musica? Ogni sera mi sedevo di fronte a un foglio bianco, cantare era importante, ma ancor più scrivere. Ho cominciato a scrivere quando avevo 11 anni, ho preso tante porte in faccia, ho fatto altri lavori pensando che la soluzione potesse essere fare un mestiere semplice che dipendesse solo da me, ma la musica tornava sempre ed eccomi qui”.

La Venier pensa alla vetrina di Amici e a Tiziano Ferro: “Arriva Maria, Santa Maria…anche se non vuole che la chiami così…e ti dà la possibilità di farti conoscere con Amici. Mi racconti l’incontro con Tiziano Ferro? E’ vero che gli avevi lasciato le tue canzoni in ufficio?” e Giordana: “Sì. Un anno dopo, io stavo facendo animazione a un matrimonio, era il 15 agosto, figurati se pensavo a Tiziano Ferro, guardo il telefono e vedo tre chiamate perse, vedo un messaggio "sono Tiziano, mi chiami?" e io richiamo dicendo "Carla, lo so che sei tu" e invece era proprio Tiziano, era la sua voce, il suo timbro è un marchio. Mi dice che ha sentito le canzoni, ma che aveva dovuto cercarmi a lungo, non sapeva come risalire a me perché non avevo lasciato il mio nome convinta che non mi chiamasse. Gli ho fatto sentire i miei pezzi e nel suo nuovo disco ci sono quattro canzoni scritte da me, è stato un lavoro lungo”.

A Giordana brillano gli occhi quando parla dell’amico del cuore Alberto Urso: “Quando ci vediamo, non posso non baciarlo e abbracciarlo. Ho sofferto tantissimo quando ad Amici ci hanno diviso nelle casette, volevamo fare l’orto, badare alle galline, avevamo i nostri piani particolari. Scrivo volentieri per lui, lo faccio con molta facilità, mi dice sempre che non è bravo con le parole, mentre io adoro la sua musica”.

Le ultime parole dell’intervista a “Domenica In” sono dedicate all’amata sorellina: “Sono molto legata a Elisa, è 9 anni più piccola. Quest’estate avevo 4 giorni liberi e le ho regalato un viaggio in Grecia. Io l’ho sempre protetta, ma è anche vero che il suo amore protegge me, mi fa sentire importante, è quasi come fosse al contrario, farei di tutto per lei e spero che sarà così per sempre. Il mio amore per lei è infinito. Io a volte sono pesante, lei mi alleggerisce la vita, smorza con una battuta. Se sono felice? Sì”.