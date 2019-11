Raz Degan: sono innamorato. Chi è la fidanzata

Raz Degan ha ritrovato l’amore. Il modello e attore confessa a “Verissimo”: “E’ un momento magico”. Poi l’aneddoto sul provino che gli ha cambiato la vita.

Raz Degan è amatissimo in Italia, Paese che considera la sua seconda casa. Quando è qui vive in un trullo ad Alberobello e pianta alberi. Ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” racconta di un anniversario speciale: “Sono passati 25 anni dallo spot “Sono solo fatti miei” e pensare che arrivai per ultimo al provino che mi ha cambiato la vita. Adesso, dopo una lunga ricerca, ho ritrovato tutte le immagini di quei momenti e le ho montate. Successe che l’aereo atterrò in ritardo a New York, mi bloccarono alla dogana, pioveva, non si usavano i telefonini, non c’era Uber e non potevo avvertire. Arrivai quando ormai era tutto finito, ero bagnato ed elettrico, agitato e sovraeccitato e dissero "ok, vogliamo lui". Mi scelsero proprio perché dinamico. Girai lo spot in 45 minuti e tornai in Australia. Divenni famoso a mia insaputa, fu Ellen Hidding, con la quale lavorai per una pubblicità, a dirmi che in Italia ero diventato famosissimo e mi cercavano. Fui invitato al “Maurizio Costanzo Show” e gli italiani identificarono Raz con lo spot. Grazie a voi sono ancora qui”.

Ma c’è qualcosa, anzi qualcuno di nuovo nella vita del giramondo Raz: una donna. Silvia Toffanin usa le “tenaglie dell’ironia” per scoprire chi è e come si sono conosciuti: “Hai pubblicato questa foto, sembra Santorini…e hai scritto "do you believe in magic?", “Sì, uno dei posti più belli al mondo, cercavo Atlantide, la città sommersa”, “E hai trovato altro” incalza la conduttrice. Raz sorride tra l’imbarazzato e l’infastidito: “Sì, ho trovato una ragazza, possiamo dire che in questo momento sto bene. Ha un doppio nome, sì è speciale nella mia vita. Ho sempre difeso molto la mia vita privata, io sono all’antica e ho rispetto per la mia privacy, non sono tra quelli che pubblicano le foto del figlio piccolo, del fidanzato o della scarpa” e la Toffannin: “E allora perché hai postato la foto con lei”, “Perché è un posto che fa sognare”. Silvia Toffanin taglia corto e va dritta al sodo: “Da quanto tempo state insieme? L’hai portata nel trullo?” e Raz risponde invocando l’autore che lo ha contattato per l’intervista: “Mi piace portare la gente che amo nei posti che amo. L’ho portata nel mio trullo e abbiamo piantato alberi. Dov’è Max, il tuo autore??!”, “Ok quanto è diventato grande l’albero così capisco da quanto tempo state insieme” ride la Toffanin e il modello: “Io ho piantato 500 alberi, in totale ne abbiamo piantati 500”, “E lei nemmeno uno. La matematica non è un’opinione”, “Stava a ombreggiare!” chiosa l’ex vincitore dell’Isola dei Famosi aggiungendo: “Andrò in Nigeria, 70 milioni di persone non hanno casa, sono rifugiati per colpa della guerra, delle persecuzioni etniche, io vado in Nigeria per cercare di fare una scuola, viviamo in un pianeta in cui i cambiamenti climatici e le migrazioni colpiranno tutti, non dimentichiamolo”.