Grande Fratello Vip, la furia di Luca Onestini

Luca Onestini hermano furioso al Grande Fratello Vip spagnolo. Come racconta il sito “Bitchyf.it”, Gianmarco Onestini, concorrente del reality show è stato eliminato nel corso dell’ultima puntata, ma il suo comportamento non è piaciuto in Spagna e una volta in studio è scoppiato a piangere. Il piccolo Onestini nella casa del Grand Hermano Vip si è avvicinato molto ad Adara, fidanzata e madre di un bambino, replicando l’atteggiamento complice che aveva avuto anche con Ivana Icardi al GF di Barbara d’Urso (non a caso la sorella di Mauro Icardi lo ha attaccato sui social, nda).

Il pubblico spagnolo e il compagno di Adara non hanno gradito quel feeling e una volta in studio Gianmarco è stato messo sulla graticola dal conduttore Jorge Javier e dalla madre della ragazza che a un certo punto ha chiesto: “Sei innamorato di mia figlia? Per favore dì la verità”. Rosso in viso e imbarazzato, Onestini jr. ha ceduto: “Sì”. E’ a questo punto che Luca si è alzato ed è corso ad abbracciare il fratello rimproverando aspramente il programma e dando vita a uno show fuori programma: “Scusatemi, ma non siete carini con lui. L’avete costretto, è mio fratello e io non lo posso vedere così. Non me lo potete trattare così. Si vedeva, era chiaro che gli piaceva, ma dovete avere rispetto di lui. Non vedete come sta? Porca pu**ana. Vi ha detto che gli piace e cosa deve fare? E quindi? Chiedo di rispettare mio fratello se permettete. Ti ascolto, ma voi rispettate mio fratello. Dovete finirla, sembra un interrogatorio di Polizia”, il conduttore ha replicato: “Questo programma ha trattato questa relazione con un rispetto estremo” e ancora: “Se continui ti faccio allontanare”, ma Luca Onestini ha ribattuto :”E io me ne vado con mio fratello!”.