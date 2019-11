Sfera Ebbasta scivola su Radio Zeta. La gaffe manda in tilt X Factor

Forse Sfera Ebbasta dimentica di essere stato anche ospite di Radio Zeta? Forse dimentica che i suoi brani vengono trasmessi da Radio Zeta con un target tutto giovane? Lui, però, la attacca durante X-Factor. E scatena un vero e proprio inferno sui social con gli ascoltatori della radio inviperiti contro di lui. “Radio Zeta non si tocca”, scrivono alcuni fan della radio di Lorenzo Suraci (patron di RTL102.5). Il rapper, al talent che lo vede giudice, si scontra con Malika Ayane dopo aver lanciato quella frecciatina molto infelice contro Radio Zeta (la radio italiana del colosso RTL 102.5, partner del programma). Secondo il rapper Radio Zeta sarebbe “una radio poco moderna”. Malika difende l’emittente, che da anni ha rinnovato la propria veste puntando molto sul target dei giovani: ne sono una prova le canzoni che che vengono proposte al pubblico 24 ore su 24. Tra l’altro Radio Zeta è “Generazione futuro" come recita il jingle. Insomma una radio che va a caccia di giovani. Per fare la prova del nove basta ascoltarla. E quella di Sfera sembrerebbe una vera e propria cantonata. Poi il rapper torna sui propri passi dopo il clamoroso scivolone: “Vorrei mandare un grande bacio e un saluto a Radio Zeta”. Sembra che qualcuno possa averlo ripreso dopo un’uscita sicuramente infelice. Sarà così?