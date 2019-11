GfVip, la verità di Clizia Incorvaia su Scamarcio entra nella Casa

Mancano due mesi alla quarta edizione del Grande Fratello Vip e tra i molti nomi che circolano spunta quello di Clizia Incorvaia, ex moglie del cantante Francesco Sarcina. Sta salendo l’attesa per il primo vero reality show di questa stagione televisiva avara di eventi e programmi di successo (dati Auditel alla mano si esclude la corazzata Fascino di Maria De Filippi) e il 7 gennaio la casa di Cinecittà riaprirà i battenti ai concorrenti vip desiderosi di ritrovare la fama o ai semivip aspiranti volti noti. Il giornalista Alberto Dandolo su Dagospia fa un nome interessante, quello dell’influencer Clizia Incorvaia, moglie pluritradita di Sarcina, abituato secondo la donna a rimorchiare sui social, e al tempo stesso colpevole di aver baciato Riccardo Scamarcio, grande amico di Sarcina. L’Incorvaia ha dimostrato nel salotto di “Live Non è la d’Urso” e su Instagram di avere un carattere peperino niente male. Sarà lei ad accendere le dinamiche e gli animi all’interno della casa dalla porta rossa?