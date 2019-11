Lo "stuntman Fiorello" irrompe negli studi per la quarta serata di Viva RaiPlay!. Vorrebbe essere Batman. “Mi piace perché lui non ha poteri pero è ricco”. Ospiti della serata Paola Minaccioni, Francesco Facchinetti che presenta dal “bollino rosso” Mike Lennon con Viale Padova, il giovane artista di origine vietnamita, che sta conquistando tutti con la sua ironia e la sua satira unite a un messaggio di integrazione e di riqualificazione di una zona della città di Milano.

Un fiume in piena Rosario che lancia un invito importante agli italiani: "Fate i figli da giovani. Stiamo diventando tutti vecchi. E velo dico io che ho fatto mia figlia a 50 anni. Fare i genitori da anziani è difficilissimo. Una figata Ultimo che canta la sigla dell’Ape Maia (cartone animato amato dalla figlia di Fiorello ndr) sulle note de Il Ballo delle incertezze.

Fiorello genio assoluto che riesci a stupirti in 15 minuti e a cui è permesso tutto: anche pubblicizzare sulla rete ammiraglia il ritorno questa sera di Adriano Celentano con Adrian su Canale 5. L’omaggio al Molleggaito è con “24k baci” con Giuliano San Giorgi dei Negramaro. Un pubblico sempre maggiore sceglie di guardare la tv via Internet. In questi giorni è Fiorello il pioniere dell'intrattenimento crossmediale con l'anteprima del suo programma Viva Raiplay! in onda su Rai1 e visibile su RaiPlay. Non solo i giovani ora "frequentano" la piattaforma digitale Rai. Come risulta dai dati del marketing Rai, i target che prima erano poco attivi stanno arrivando anche qui: il pubblico compreso tra i 45 e i 54 anni è, infatti, aumentato del 70%, collegandosi anche da smartphone e tablet. Un vero record. Tutto questo sta, inoltre, generando movimento anche sui social: al suo debutto Viva RaiPlay! ha vinto il primato del programma più commentato del prime time con 53000 interazioni, con 80% positivo Twitter e 95% positivo su Instagram.