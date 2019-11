L’operazione Fiorello sta dando i risultati desiderati. Oltre il 25% di share per la sua anteprima di Viva RaiPlay! nelle prime due serata. Peccato che non si arresti il polo degli haters che continua a lanciare parole di disprezzo per lo showman siciliano. In difesa di Rosario, oggi, è stato il compagno della sorella, Catena. Dure le parole di Paolo Spalluto. '''E' vecchio'… 'comico qualunquista'… 'lento'… 'stonato e calant' … 'solita solfa', 'la comicità è altra cosa' e tanti altri che, secondo me con riserva mentale, 'augurando a Fiore il grande successo che merita', speravano in un grande flop… - ha scritto Spalluto sulla sua pagina facebook. E' un peccato rovinarvi i denti, digrignando con il rosicamento estremo, fingendo grande esultanza per il trionfo, la fama, l'essere popolare''. Pochi secondi dopo si è aggiunto anche il commento della scrittrice Catena Fiorello. “Ah!, quanti geni che farebbero meglio di lui... La cosa più triste è sapere (e vedere da certe bacheche... oddio, orrore) quanti erano lì ad aspettare una débâcle, come se, poi, qualora fosse accaduto, a loro sarebbe cambiata in meglio la vita. Che schifo. Ma l'uomo per sua natura ha dentro queste ambiguità turpi e misere. ''E purtroppo – continua Catena - anche oggi, Requiem per gli interessati... Mi dispiace per voi, nessuna débâcle. Ahi, ahi, ahi, quanto mi dispiace Manciativi l’ossa cu tuttu u sali. Saluti e baci''.

Fiorello anche questa volta non commenta. Anzi con il suo sharm prende in mano le redini della serata duettando con Mika sulle note di “Anima mia” pezzo cult dei Cugini di Campagna. Fiorello è un toro scatenato che balla sulle note Lose Control di Meduza ft Becky Hill e Goodboys ed apre la serata citando Gianluca Vacchi “quel vecchio che balla”, Ferragni, De Lellis, gli influencer. Un whatsapp di Mina elettrizza Rosario. Sarà vero? L’omaggio alla Tigre di Cremona è un feat di I've got you under my skin con Marracash che rappa il suo brano Non sono Marra. Come tutte le aziende che si rispettano c’è la promozione di chi gioca in casa. E come in film di Spielberg si materializza Bruno Vespa per presentare il suo ultimo libro. Nel calderone della promozione anche Fabio De Luigi, che con Edoardo Leo e Giampaolo Morelli, sono i protagonisti del nuovo film di Vincenzo Alfieri “Gli Uomini d’oro”, al cinema dal 7 novembre. Chiude la serata Emma Marrone che viene fuori da un pacco “EMMAZON” e canta “Io sono bella”. Ci piace tutto di questo Viva RaiPlay! ma Fiorello che canta vince su tutto.