Non è un fuoco di paglia, Fiorello. La seconda delle cinque pillole di “Viva RaiPlay”, su RaiUno, ottiene ancora 6.310.000 telespettatori pari al 23.76%. Il mix di varietà e politica intriga il pubblico, a conferma che la tv generalista muore solo se fatta male.

In prima serata nuovo record per il docu-reality “Il Collegio” (iconico, divertente e sociologicamente interessante) che conquista 2.486.000 telespettatori per il 10,6% di share, meglio de “Le Iene” su Italia 1 seguite da 1.808.000 spettatori per l’11.2% di share. Su Rai1 il film “La Nostra Terra” è stato seguito da 2.810.000 spettatori pari al 12.2% di share, mentre l’incredibile partita di Champions League Borussia Dortmund-Inter su Canale 5 ha raccolto 4.404.000 spettatori pari al 16,7% di share. Su Rai3 “Cartabianca” ha interessato 1.019.000 spettatori pari ad uno share del 4,6% e il competitor politico “DiMartedì” su La7 ha registrato 1.218.000 spettatori e uno share del 5,5%.