Fiorello avverte Conte: “Occhio al didietro”

Solidarietà a tutto i vigili del fuoco. Queste sono le parole di Rosario Fiorello nell’anteprima del programma Viva Raiplay, in collegamento con il TG1, per rendere omaggio ai Vigili scomparsi nel pomeriggio nell’Alessandrino.

Fiorello cerca, questa sera, di bissare il pieno di ascolti fatto ieri nonostante le polemiche, come di consueto, lanciate da Michel Ansalzi di Italia Viva che ha criticato pesantemente il programma per la messa in onda di un brano musicale. “Se la nuova trasmissione rivoluzionaria della Rai vuol dire dare fama ad un condannato per pedofilia (sei abusi su minori) come come Gary Glitter, sue le note di "Rock n Roll part 2" allora meglio le vecchie trasmissioni. Il servizio pubblico non può indulgere su certi valori. Perché proprio questo tra migliaia di artisti? Sciatteria, ignoranza o semplice disprezzo del ruolo di servizio pubblico”. Fiorello non commenta.

Una partenza psichedelica. L’uomo dei vostri sogni è tornato – spara Fiorello che saluta il pubblico di studenti universitari. Il suo look impeccabile indossando una spilla ad albero di Natale a punta lo paragona a quello del presidente Giuseppe Conte: “Occhio Presidente che chi gioca con 4 punte rimane leggermente scoperto dietro. Bisogna togliere due attaccanti e due difensori. … Poi passa Renzi e fa pum……”. Un paravento Fiorello che si inventa sulle note di With or without you degli U2 un mix di Completamente complice Tommaso Paradiso ex The Giornalisti. Duetta con Giorgia in Don't' go breaking my heart di Elton John. Biagio Antonacci resta in attesa all’ufficio passi. I fan di Biagio impazziscono sui social: “A Fiore… lo fai entrà”. All’Auditel, domani, l’ardua sentenza.