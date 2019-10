Quando la web tv diventa un affare per lady Bonolis & Co.

Un milione e duecentomila euro di dividendo suddivisi tra Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, il fratello Marco e Lucio Presta, i suoi figli Beatrice e Niccolò e sua moglie Paola Perego e i suoi figli Giulia e Riccardo avuti da Andrea Carnevale. Non c’è che dire: Sdl 2005 è una società che remunera in modo consistente i suoi tre azionisti, la Bruganelli che ha il 51%, la Arcobaleno Tre dei Presta col 30% e Marco Bruganelli col restante 19%. Il veicolo possiede la Sdl tv, una vera e propria tv via web che permette di accedere a video inediti, clip e casting di «Avanti un altro», «Ciao Darwin» e tutte le trasmissioni principalmente condotte da Bonolis e Luca Laurenti. Nel 2018 Sdl 2005 ha realizzato ricavi per oltre 7,2 milioni rispetto ai 6,2 milioni del precedente esercizio e il bilancio s’è chiuso con un utile di 1,7 milioni di poco inferiore a quello del 2017. La liquidità di oltre 1,2 milioni è depositata su tre conti correnti presso Intesa Sanpaolo, Mps e Unicredit. La moglie di Bonolis ha invece messo in liquidazione l’altra società che controllava, la Adele Virgi, che produceva e vendeva abbigliamento per bambine.