Vince la fiction ma quanto è bello tornare in Collegio!

Ma quanto è bello tornare in Collegio! La quarta edizione del docureality di Rai Due, ambientato negli anni ’80, bissa il successo della prima puntata: 2.252.000 telespettatori pari al 9,70% di share (+ 350.000 e + 2 punti di share rispetto a un anno fa) ed è già virale la frase dell'allievo Mario Tricca: “Ho paura del futuro, è tutto molto incerto, in realtà non esiste siamo sempre nel presente”. A vincere la serata però è l’ultima puntata della fiction di Rai 1 “La Strada di Casa 2” che conquista 3.950.000 spettatori per il 17,30% di share. Ottimo il risultato de “Le Iene” che ottengono 2.141.000 telespettatori pari al 12,80% di share. Abdica Canale 5 che ieri ha proposto “Titanic” seguito da 1.887.000 spettatori per l’8,80% di share. Stasera la seconda parte. Su Rai3 "#Cartabianca" ha registrato 1.121.000 spettatori pari ad uno share del 5.2%, mentre l’approfondimento politico di La7 “DiMartedì” è stato seguito da 1.289.000 spettatori con uno share del 5.9%. In seconda serata, il ritorno del “Maurizio Costanzo Show” su Canale 5 ha segnato una media di 579.000 spettatori pari ad uno share dell’8.9%.