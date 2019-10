"Vuoi vederle?". Cicciolina estrema in tv col topless in diretta

La settima puntata di “Live Non è la d’Urso” ha puntato sul freak e su Cicciolina. L’ex pornostar ha affrontato le 5 sfere per difendere il figlio denunciato a piede libero per spaccio di droga. Ma il confronto sulla tv generalista ha preso una piega oscena quando Alda D’Eusanio ha stuzzicato Ilona Staller sugli interventi chirurgici che hanno comportato un notevole aumento del seno: “Ma quale sesta, tu eri senza seno e guarda cosa sei diventata” e Cicciolina per tutta risposta: “Non sei felice di vederlo? Te lo faccio vedere. Alda non devi stupirti del gesto, mi conosci bene” e in un battibaleno si è abbassata il vestito rimanendo con i capezzoli di fuori in diretta su Canale 5. Urla stupite del pubblico e Barbara d’Urso paonazza: “Alda, ma sempre quando ci sei tu! Sempre quando ci sei tu!”. La conduttrice si riferiva alla precedente puntata di "Live" quando una domanda dell’opinionista scatenò il volgare racconto a luci rosse di Rocco Siffredi su un rapporto orale con una donna anziana nel giorno del funerale della mamma.