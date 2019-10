È Tu si que Vales a salvare Mediaset

La sfida del sabato sera tra le reti generaliste è entrata nel vivo con l'esordio dell'edizione 2019 di Tu si que vales su Canale 5. Finora lo show, in onda nel fine settimana della principale rete Mediaset, è stato premiato dall'Auditel pur avendo mantenuto uno schema fisso e cedimenti ad esibizioni da Corrida. Questa sera, per la seconda settimana consecutiva si scontra con uno degli appuntamenti più pregiati di Rai 1: Ulisse - il piacere della scoperta. Il conduttore storico Alberto Angela si immerge nell'antichità con una puntata dedicata al mondo di Ben Hur raccontato attraverso l'omonimo film kolossal del 1959 vincitore di undici Premi Oscar.

Nell'appuntamento di sette giorni fa, Angela junior era riuscito a conquistare il 18.5% di share contro l'esordio del programma di Canale 5 arrivato al 28%. Un risultato di tutto rispetto sottolineato dallo stesso ad di viale Mazzini Fabrizio Salini. L'amministratore delegato aveva espresso compiacimento e orgoglio per il programma di divulgazione storica, culturale e scientifica, considerato bandiera del servizio pubblico. Un programma, secondo Salini, in grado con l'eccellente livello di competenza, di arrivare a milioni di telespettatori. Ed infatti a seguire Angela erano stati 3.558.000 mila telespettatori inchiodati su Rai 1, di sabato sera, per seguire tutti i retroscena di un altro film cult e dell'epoca in cui era ambientato: Il Gattopardo. Una strada sulla quale proseguire, concludeva Salini.

Tu si que vales conta sulla giuria formata da Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti. Quattro personaggi made in Mediaset che interagiscono alla propria maniera dinanzi alle esibizioni, suddivise fra qualità, kitsch e trash, dei concorrenti in gara. Sabato scorso i telespettatori hanno assistito all'ingresso di Sabrina Fera come giudice popolare.

Una novità apparsa gradita al pubblico che deve confermare gli alti indici di ascolto del programma nella puntata di questa sera e nelle successive. Attualmente Tu si que vales è uno dei pochi appuntamenti di intrattenimento portatore di ascolti alla rete leader Mediaset. Ma il sabato sera ha anche altre proposte alternative. Due, in particolare, sono da segnalare...

