La verità della Camassa. Cos'è successo quando ha fatto il provino ad Amici

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia sono stati ospiti di Silvia Toffanin a “Verissimo”: “Amici Celebrities? Non ho ancora realizzato e pensare che feci il provino per Amici ma…” e il fidanzato: "Mi ero preparato alla vittoria".

Pamela Camassa ha conquistato “Amici Celebrities” prendendosi la rivincita del reality “La Talpa” quando il fidanzato Filippo Bisciglia la costrinse ad abbandonare il gioco perché ne sentiva la mancanza. La soubrette ha una caratteristica che la rende particolare: non sgomita per un’inquadratura. Una perla rara in questa tv dove si fanno vedere le tube di Falloppio per due minuti di celebrità. La Camassa ricorda: “Ho sempre sognato di partecipare. Ho fatto il provino, ho passato il primo turno per fortuna e al secondo turno c’era da imparare una coreografia in tre minuti con Steve La Chance e mi sono detta "no, non fa per me", ho finto una distorsione e mi sono messa a piangere. In realtà il pianto non era finto perché era una sconfitta personale. La Chance mi ha preso in braccio, mi ha portato dal dottore, è stato carinissimo e questo è stato il mio provino ad Amici”.

La vincitrice di “Amici Celebrities” è accompagnata dall’uomo-falò Filippo Bisciglia che ha usato parole al miele: “Mi ero chiuso in camerino e avevo incrociato le dita nella speranza che succedesse quello che poi è successo. La lite con Maria? Sono tornato ragazzino, molto competitivo, entri in un loop…e in effetti in una puntata, sbagliando, l’ho anche dimostrato. Ma avete visto come Pamela ha esultato alla proclamazione? Grazie, grazie…se ero io facevo un casino, smontavo lo studio, prendevo in braccio Michelle…qualcosina mi ero studiato, ma non vi svelerò mai cosa avevo pensato”.

La coppia sta insieme da 12 anni, ha il medesimo tatuaggio (“Dedicato a te” la canzone di Alex Baroni) e l’intensità dell’amore è sempre la stessa: “Siamo cresciuti insieme, siamo una famiglia anche se non abbiamo figli. Lei non è solo mia fidanzata, è la mia migliore amica, mia sorella, la mia confidente, anche la mia nemica e tra un po’ anche la badante” ha scherzato il conduttore di Temptation Island Vip.