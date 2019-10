Daniela Martani torna sugli insulti a Fedez. Parla la Lucarelli e scoppia il finimondo

Daniela Martani, ex assistente di volo Alitalia, è stata ospite a “La Vita in Diretta” per parlare dell’archiviazione sugli insulti a Fedez perché “quelli via web non sono reato”. Selvaggia Lucarelli interviene in diretta e scoppia il finimondo.

In occasione dello scorso compleanno di Fedez, quello nel supermercato, la Martani che si autoproclama animalista convinta, insultò Chiara Ferragni e il marito dicendo che erano “due palloni gionfiati, idioti”. Fedez querelò, ma ieri il pm ha chiesto l’archiviazione perché “i social godono di scarsa considerazione, non ledono la visibilità altrui”. Su Instagram il rapper, i cui avvocati si sono opposti all’archiviazione, ha manifestato tutto il suo disappunto: “Così internet è un porto franco, si può insultare e bullizzare chiunque. E’ stata chiesta l’archiviazione per gli insulti verso di me e in parallelo io sono sotto processo per aver insultato una giornalista su Twitter dandole della giornalaia”. Nello studio de “La Vita in Diretta”, Daniela Martani ha spiegato: “Io sono un’attivista animalista, mi occupo dei diritti degli animali. Mi sono trovata molto spesso a criticare la Ferragni perché promuove la crudeltà sugli animali indossando pellicce. C’era già dell’acredine tra di noi. Quando ho visto che durante il compleanno si buttavano addosso cibo l’uno all’altro (la coppia chiese scusa, nda). Io sono personaggio un po’ colorito e uso dei termini un po’ più pepati. Non sapevo di essere stata denunciata. Mi dà molto fastidio quello che è uscito sui giornali, erano solo le parole dei legali di Fedez e Chiara Ferragni che avranno preso quella frase specifica lasciando intendere che sul web si può offendere. Inoltre io credo che ‘idiota e pallone gonfiato’ non è diffamazione ma è semplice diritto di critica perché loro vivono 24 ore su 24 sui social. E’ una critica aspra e non dobbiamo intasare i tribunali con queste stupidaggini”. Vittorio Sgarbi, in collegamento, ha detto di ritenere giusto il provvedimento: “Il botta e rispsta sui social è come un ping pong, un parlottio tra persone che si mandano liberamente a fare in c**o, è un corpo a corpo”. A riportare la discussione sui binari del rigore è stata Selvaggia Lucarelli che ha chiamato in diretta infiammando il dibattito: “Ho assistito al siparietto in cui ho visto la santificazione di Daniela Martani che viene qui con la coda tra le gambe… non entro nel merito… ma Daniela Martani che fa la pecorella si dovrebbe ricordare le cose che scrive e che non hanno nulla a che fare con il diritto di critica. Le ricordo che un mese fa si è rivolta a me con quest’espressione ‘Selvaggia Lucarelli continui a occuparsi di uccelli di altra natura che di fratini non capisce una mazza’. Mi dice in cosa consiste il diritto di critica?” e la Martani con un sorriso fuori luogo: “Dov’è l’offesa? Selvaggia Lucarelli è l’ultima che deve parlare perché ha decine e decine di denunce ed è stata pure condannata, non mi sento di dover prendere lezioni dalla Lucarelli, ma perché parlo con lei?”, Aberto Matano l'ha zittita: “Siamo una trasmissione democratica”, mentre la Lucarelli l’ha stroncata: “Diffido la Martani a dire che sono stata condannata, sono incensurata, mi sta diffamando e la querelo un’altra volta. Dimostra che non sa quello che dice. Risponda alla domanda sugli ‘uccelli di altra natura’”. Un'impudente e impunita Daniela Martani ha risposto facendo intendere che il doppio senso era solo nella mente della Lucarelli: “Ma era ironia... proprio tu che hai fatto scuola sull'ironia”, ma la Lucarelli non ci ha trovato niente di divertente: “Ah questa per lei è ironia?! Perché io sono un’ornitologa?!”.